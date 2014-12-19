Поисковый сервис: Работа с API поисковых систем

Нужно сделать несложный поисковый сервис для личных нужд. Верстка не требуется, в упрощенном виде. Только ядро/движек/ схематично, верстку потом натянут. Если можете при этом еще и сверстать очень хорошо, то вам приоритет в рассмотрении заявок!

Нужно будет объеденить по поисковому запросу в нашем поиске выдачу из Яндекс, Гугл и Бинг.

Необходимо сделать две выдачи:

- Релевантная

- Случайная

Релевантная выдача:

Первый снипет из Яндекса, второй из Гугла, третий - бинг, и потом опять Яндекс, гугл, бинг и так до 100 штук снипетов.

Случайная выдача:

Например запрос: "Когда зацветут яблони на Марсе?"

Берем случайный снипет из выдачи Яндекс (из всех найденых яндексом сайтов по данном запросу), ставим его на первое место, затем случайный снипет из выдачи Гугла и затем бинга и так по кругу до 100 штук снипетов.

При нажатии на кнопку "найти" каждый раз выдача будет случайной/разной!

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В обоих выдачах нужно учесть, чтобы одна и та же страница не повторялась. Например в релевантной выдаче, добавили снипет из Яндекса, затем добавляем из гугла, но там та же самая страница! То мы оставляем страницу из Яндекса. Приоритет первому попавшемуся снипету. Следующий повторяющийся в выдачу нашу не ставим.

Все снипеты должны быть приведены в единый вид, чтобы не выглядело разношерстным. Мне так же нужна возможность править их внешний вид в CSS (размер/цвет заголовка, потом ссылки и текста).

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Все это должно быть качественно сделано, без лишнего хлама в коде! Будет одностраничный сайт по сути. 1 экран - рисунок index, затем по нажатию кнопки поиск - картинка скролится вниз на экран 2 - рисунок index2.

Так же должно быть запоминание по Куки какой из режимов выбран, релевантный или случайный.

На чем сможете реализовать? На php? Возможно ли на html5?

Оплата по факту выполнения на рублевый вебмани + хороший отзыв!

Жду ваших заявок и вопросов. Общаюсь только через личку веблансер, скайпы, аськи не пользую.