Подправить косяк с шаблоном opencart

Добрый) Необходим калькулятор для сайта для расчета Ювелирных изделий (формулы есть) Калькулятор Выпадающий список: «Изделие» Другое изделие Цепь R = W = Выпадающий список ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
-сделать ровные блоки товаров, там где есть дополнительные цвета, то блок получается больше и смотрится криво.
-в колонке сейчас отображается 3 товара, смести их вместе и сделать 4.
-сделать так чтобы при загрузке изображение автоматически резалась.
-проблема при заходе с мобильного телефона.
прошу указывать цену в рублях.
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