Подправить косяк с шаблоном opencart

http://tutbag.ru/chemodany/

-сделать ровные блоки товаров, там где есть дополнительные цвета, то блок получается больше и смотрится криво.

-в колонке сейчас отображается 3 товара, смести их вместе и сделать 4.

-сделать так чтобы при загрузке изображение автоматически резалась.

-проблема при заходе с мобильного телефона.

прошу указывать цену в рублях.