Подправить косяк с шаблоном opencart

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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-сделать ровные блоки товаров, там где есть дополнительные цвета, то блок получается больше и смотрится криво.

-в колонке сейчас отображается 3 товара, смести их вместе и сделать 4.

-сделать так чтобы при загрузке изображение автоматически резалась.

-проблема при заходе с мобильного телефона.

прошу указывать цену в рублях.

OpenCart
9 лет назад
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад