ASP.NET MVC Developer (C#)

Нужен человек, для совместной разработки сайта на C#, ASP MVC.

У Вас есть:

— английский на уровне чтения и понимания технической документации.

— опыт C#, ASP, MVC, VS2012, TSQL, Git

— время для работы над проектом 3–4 часа в день или больше, несколько дней в неделю, желательно до обеда.

— Skype и возможность обсуждать проект голосом.

Оплата сдельная, согласно вашей квалификации.

Пишите мне предложения только с кодом, например ссылку в git, bitbucket или pastebin и только свой код.

Пример: Могу залабать так: (pastebin дот com/jckB6W5r) сколько времени пошло и цена в деньгах, примерно.

Ваша цена и сроки на реализацию сайта примерно такого плана как

panskidka com ua

groupon com ua

skidochnik com ua