Изменение целочисленного счёта

$15
Веб-программированиеЗавершен1 заявка70 просмотров
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На сайте http://best-cashback.ru необходимо переработать целочисленный счёт, чтобы он понимал не только целые значения, но и две цифры после запятой. Внимательно протестировать, чтобы он мог принимать такие значения и выводить на экран.

9 лет назад
iPutnik
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
smo-ke
Олег 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
2 дня
Отличный исполнитель! Выполнил всё в срок и учёл все пожелания. Работа выполнена на проффисиональном уровне. Рекомендую к сотрудничеству. P.s. Будем сотрудничать и дальше.
Отличный понимающий заказчик. Содействовал насколько возможно выполнению задания. Мои рекомендации!