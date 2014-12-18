Собрать готовый скрипт по инструкции

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки168 просмотров
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Имеется php система, требуется перевести в рабочий вид...

1. Знание php, и протокола jabber

2. Требуется тщательное обсуждение системы перед началом работы, и консультация по ней...

3. Умение читать чужой php код, и доработать ее.

P.S. Это не популярный CMS, любителям халявы мимо!

9 лет назад
zacker2
Попов 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад