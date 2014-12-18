Разработка CRM (PHP + MySQL + Bootstrap)

Необходима разработка CRM для учебного центра компании. Реализуется регистрация обучаемых, запись их на обучение, контроль сертификатов. Учебные материалы и тесты НЕ нужны. Интерфейс на bootstrap. Имеется тема для оформления (куплена уже) - http://wrapbootstrap.com/preview/WB07061TJ.

В настоящий момент система уже находится в разработке (проектирована БД, каркас системы, сделаны справочники, авторизация), требуется программист на продолжение и развитие. Бюджет указан не за общую команду, а для конкретного исполнителя. СРОЧНО.

Бюджет указан в долларах по курсу 60р./$, сам бюджет в рублях - 102.000 руб.

UPD: Фреймворк Yii