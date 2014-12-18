Скрипт перенаправления

Вот этот сайт: http://themeforest.net/item/aaika-responsive-multipurpose-html5-template/9781739 Необходимо поменять элементы местами, что то убрать, что то добавить + разместить контент Детальное тз ТОЛЬКО после собеседования Требования: Опыт работы от 7 лет в данной сфере Знания php, html, ajax, jquery Наличие скайпа - обязательно Частый онлайн
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Нужен скрипт на промежуточную страницу, который определял бы IP юзера и искал бы совпадения в нескольких таблицах базы данных где указаны диапазоны IP-адресов гейтов операторов сотовой связи России.
Каждой базе присваивается соответствующая ссылка. При нахождении соответствия в какой либо таблице, юзер должен отправляться по ссылке, соответствующей этой базе, где найдено совпадение.
Плюс к этому требуется редактирование таблиц в необходимый вид из существующего(информативный).
пример:
для ссылки 1: действуют IP: 213.87.82.0 - 213.87.85.255 , 213.87.128.0/20 и 213.87.136.0/21
для ссылки 2: действуют IP: 217.118.95.96/27, 217.118.95.64/27 и 85.115.248.0/25
для ссылки 3: действуют IP: 193.201.231.2/32, 83.149.8.0/23 и 195.16.110.0/23
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