Скрипт перенаправления

Нужен скрипт на промежуточную страницу, который определял бы IP юзера и искал бы совпадения в нескольких таблицах базы данных где указаны диапазоны IP-адресов гейтов операторов сотовой связи России.

Каждой базе присваивается соответствующая ссылка. При нахождении соответствия в какой либо таблице, юзер должен отправляться по ссылке, соответствующей этой базе, где найдено совпадение.

Плюс к этому требуется редактирование таблиц в необходимый вид из существующего(информативный).

пример:

для ссылки 1: действуют IP: 213.87.82.0 - 213.87.85.255 , 213.87.128.0/20 и 213.87.136.0/21

для ссылки 2: действуют IP: 217.118.95.96/27, 217.118.95.64/27 и 85.115.248.0/25

для ссылки 3: действуют IP: 193.201.231.2/32, 83.149.8.0/23 и 195.16.110.0/23