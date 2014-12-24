Сделать из формы модальное окно

Добрый день! Есть форма с полем для мультизагрузки изображений (multipart form data). Необходимо сделать проверку на количество загружаемых файлов - т.е. проверку на количество выбранных для загрузки файлов до отправки на сервер: Если пользователь выбрал больше чем 50 ...
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В приложении форма, которая генерируется на JS. Нужно упаковать её так, чтобы она + произвольный текст перед ней, открывалась по клику на ссылку в модальном окне.
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