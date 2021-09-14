ffstudiospb

Федор ffstudiospb

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Dementor218
Евгений 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Внести правки в сайт на ModX
MODX
Грамотная и полная постановка задачи, бысрые ответы на сообщения, своевременная оплата. Сотрудничеством очень доволен, надеюсь, поработаем в дальнейшем!
Внимательно и качественно выполнено всё задание. Спасибо!
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ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
$6
10 баллов
4 года назад
Написать статью про машинную вышивку
Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо, всё по заданию
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Anastasiia84
Анастасия 
40 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$28
10 баллов
4 года назад
Удалить из папок лишние картинки
Задание было понятно, регулировали вопрос по срокам быстро. Рада за сотрудничество.
Сделали для нас большой объём работ и очень оперативно. Спасибо большое!
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Bogmarina
Марина 
27 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
$30
9 баллов
4 года назад
Нарисовать лендинг по наброску
Мне понравилось сотрудничать с Федором, был всегда на связи и отвечал на все вопросы
Спасибо, всё по заданию
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alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
$210
10 баллов
4 года назад
Сборка сайта с Wordpress и Woocommerce
HTMLWooCommerceWordPress
Спасибо Федору за интересный проект. Четкая постановка ТЗ, приятная коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо. Всё сделано по заданию.
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