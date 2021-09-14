ffstudiospb

Необходимо создать фронтенд для конфигуратора систем хранения данных, аналогичный указанному сайту. Исходные файлы будут предоставлены для работы. Ожидается качественная реализация интерфейса с учетом заданных требований.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать фронт для вариации сайта, используя Alpine.js. Также требуется помощь в интеграции с Битрикс для бекенд программиста. Проект включает создание интерфейса и взаимодействие с серверной частью.Закрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна лендинга, аналогичного сайту ivent-spb.ru. Необходимо учесть размеры, структуру и содержание. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать браузерный скрипт для автоматизации работы с страницами прогноза бюджета Яндекс Директ. Скрипт должен привязывать сочетание клавиш Shift+Ctrl+Alt+1 к определенной ссылке и автоматически скачивать слова из указанного файла в текстовый файл, по одному слову на строку.Закрыт3 года назад
- $100
Необходимо внести правки в сайт, разработанный на ModX, в соответствии с предоставленным техническим заданием. Ожидается качественное выполнение всех указанных изменений.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо выполнить переверстку сайта на Wordpress, улучшив фронт для корректной и быстрой работы. Также требуется реализовать ряд мелких доработок, указанных в приложенном документе.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Создайте функцию для Wordpress, которая будет обрабатывать редиректы изображений от хотлинков. Используйте .htaccess для определения реферера и исключения роботов. Скрипт должен проверять наличие изображения в поле post_content таблицы wp_posts и редиректить пользователя на соответствующий пост с статусом 'publish'.Закрыт3 года назад
Необходимо написать статью о машинной вышивке на заказ, включая информацию о покупке одежды для персонала кафе, ресторанов и медицинских работников. Объем статьи должен составлять 2000 символов без пробелов, с акцентом на преимущества и особенности услуги.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30
Разработать лендинг на основе предоставленного наброска, используя корпоративные цвета. Шапка, подвал и основная стилистика должны соответствовать указанному сайту. Обратите внимание на детали и общую композицию.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется написать более 1000 однотипных описаний категорий по 500 символов каждое. Пример текста включается в описание. Ожидается качественный и оригинальный контент. Темы описаний предоставлены в списке. Задача включает создание уникальных текстов на основе заданных тем.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт4 года назад
Необходимо удалить лишние картинки из папок, соответствующих их названиям. Архив с изображениями будет предоставлен. Допускается до 10% брака, важна скорость выполнения задачи.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
- $55
Требуется внести правки в вёрстку и функциональность сайта на платформе WordPress. Все изменения должны быть выполнены в соответствии с предоставленным техническим заданием. Ознакомьтесь с ТЗ для получения детальной информации о необходимых правках.Завершен4 года назад
- $210
Требуется собрать сайт на основе предоставленного технического задания и вёрстки. Необходимо использовать указанные ссылки для разработки структуры и контента сайта. Опыт работы с Wordpress и Woocommerce обязателен.Завершен4 года назад
- $210Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $150
Требуется сверстать 4 адаптивные страницы из Figma с учетом мобильной версии для различных разрешений. Необходимо добавить эффекты на блоки, равномерно разделить отступы между секциями и использовать стандартную разметку WooCommerce для упрощения сборки. Шаблоны доступны в Figma.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Требуется разработать шаблон страницы для сайта на ModX, используя вёрстку с указанного примера. Необходимо учесть все элементы и структуру для корректной работы в системе управления.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Требуется поправить макеты по ТЗ (дадим в PSD) Нарисовать в том же духе макет страницу сравнения товаровДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется спарсить все предложения фрилансеров. На примере страницы https://kwork.ru/website-repair/69130/vnesu-pravki-v-css-stili-sayta Интересует: https://yadi.sk/i/BKGW8ciwlSI_Nw - адрес страницы - Название предложения - Категория - Количество добавивших в избранное - цена - количество положительных ...Завершен7 лет назад
- $30
На примере страницы: [url=http://kupifartuk.ru/index.php?route=product/category&path=60_65&mfp=14o-razmer[81],15o-rukav[95],13o-tsvet[52]]http://kupifartuk.ru/index.php?route=product/category&path=60_65&mfp=14o-razmer[81],15o-rukav[95],13o-tsvet[52] - стоят фильтры цвет - белый, размер - 40, рукав - 3/4 Требуется добавить в вывод: title: Рубашки: цвет - белый, размер - 40, рукав - 3/4. description: ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $25
На основе того, что сделано на http://lombard.ffstudio.ru/map.html и описания из файла как должно работать собрать новую карту. Почти всё, что нужно для функционала, уже есть в вёрстке.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад