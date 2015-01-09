Сделать шаблон главной страницы Wordpress

Веб-программированиеЗавершен2 заявки130 просмотров
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Необходимо сделать кроссбраузерную адаптивную верстку шаблона главной страницы на Wordpress. Макет блоков прилагаю.

Цвета Белый, Синий, красный. Стиль оформления Web 2.0

WordPress
9 лет назад
MNS
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kseofont
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$40
2 дня
Все сделал хорошо! Несмотря на наложившиеся праздники и прыгающий курс валюты. Работой доволен.
отличный заказчик. Оплата в срок. Рекомендую к работе
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