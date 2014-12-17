Разработка плагина для связки Ckeditor + Yii2

Требуется плагин для вставки изображений в редакторе. Что-то похожее на http://habrahabr.ru/post/204176/

Информация об изображении + текст для обвязки (в хтмл рамка с текстом + ссылка на страницу изображения) берутся из базы.

Необходима возможность выбора изображения из списка + задания для него параметров (размер, выравнивание). Список доступных для вставки размеров также хранится в базе.

Возможно два варианта решения - либо с использованием при сохранении псевдоэлемента типа [img 1234 800x600x1], либо в виде готового хтмл (картинка+вся обвязка)

При необходимости предоставлю доп. информацию.

Имена таблиц, полей в бд глобального значения не имеют, потом при необходимости поменять не сложно. Главное - интерфейсная часть.