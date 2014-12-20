Работа с формами

Веб-программированиеЗавершен5 заявок191 просмотр
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Для лендинг страницы требуется реализовать отправку двух форм в а) CRM (AmoCRM) б)На два email адреса.

Сама страница сверстана http://chudesno.zz.mu/

Формы отрисованы. Нужно лишь вставить их на сайт и настроить.

9 лет назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
Demoris
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$25
1 день
Превосходная работа. Мои наилучшие рекомендации.
С Сергеем приятно работать, понятное ТЗ, своевременная оплата, отличный заказчик!
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