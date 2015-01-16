Поиск по сайтам объявлений

Здравствуйте. Нужно внести изменения в работу карты с объектами на 2-х идентичных сайтах. Пример http://msk.spodryadom.ru/poselki-na-karte.html На сайте выводится на 4-страницах. Обновить до последнего изменения апи яд-карт. Сейчас там наши картинки-круги для каждой категории, нужно заменить на балуны с картинками работа ...