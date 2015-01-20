Скрипт для загрузки/закачки файлов с Google Docs

Веб-программированиеЗавершен1 заявка116 просмотров
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Нужен скрипт, который позволит загружать / скачивать файлы на https://drive.google.com/

Примеры реализации скрипта - http://ruseller.com/lessons.php?rub=37&id=2083

9 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
skythet
31 годКазахстан
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$5
2 дня
Раймбек отлично справился с работой! Спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!
приятно было сотрудничать