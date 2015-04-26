Расширенная система личных сообщений для DLE

Всех с серединой декабря.

Имеется сайт на DataLife Engine версии 10.3.

Пользователями сайта широко используется система личных сообщений (то есть, отсылается много сообщений).

Нужен человек, который приблизит функционал личных сообщений к вконтактовскому, то есть — можно будет прикреплять изображения/аудио/видео (со своего аккаунта ВКонтакте (через авторизацию в API вконтакта)), удобно просматривать диалог переписки с тем или иным пользователем (а не как в стандартном DLE — лишь по одному сообщению и при этом исходящие не всегда показываются (если не указать галочку «сохранения в исходящих»)), маленькое звуковое оповещение и появление нового сообщения (если человек находится на странице всех сообщений или отдельного диалога с каким-либо пользователем) и т.д.

Еще на сайте присутствует форум, с которого в БД в таблицу сообщений тоже отсылаются сообщения, так что этот момент должен быть учтен тем, что эти сообщения тоже нормально добавлялись бы в диалог с тем или иным пользователем.

За основу можно взять имеющийся в интернете модуль для DLE под названием «fast pm».