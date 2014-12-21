Есть дизайн сайта который надо установить и настроить под указанный функционал, развернуть и все настроить. Подключить поисковые системы к сайту и оптимизировать страницы сайта. Перенести все на хостинг и настроить. Все остальные доработки по ...
Сделать "ночные скидки" на категории товаров. Opencart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Нужно сделать что-бы в определённое время у товаров отображалась цена со скидкой (и перечёркнутая цена).
Плюс Html банер, что ночью действует скидка.
- Должна быть возможность отображения html банера в определённых категориях. В другое время на его месте находится дневной html банер акции.
- Действие ночной скидки должно быть возможно задавать на определённые категории товаров.
- Скидку можно устанавливать произвольную в %. Время можно задавать произвольное.
- Можно поставить html счётчик что до конца акции осталось. (Счётчик на сайте есть).
Напишите цену и время реализации.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно создать лучшую в мире ддос защиту, нужно продумать как её сделать, проанализировать какие есть и какие могут быть виды ддос атак. Несколько своих идей 1. Проверка "откуда пришел посититель" (по линку, с какого сайта, с какой ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется разработка модуля "поиска тура" и др. модулей на сайт. Надо, чтобы модули настраивались расширенно и подкачка данных шла от всех (крупнейших) туроператоров. Если у Вас есть готовые решения или знаете где они есть, и Вы можете ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
есть база авторов, необходим фильтр/поиск поля следующие: Год-№-стр, Фамилия, Имя, Отчество, Характеристика модуль сам есть на старом сайте, т.е. функционал нужно его перенести со старого сайта на новый (новый на WP, старый не знаю что за ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать функцию по замене слов на синонимы. Имеется файл .txt выглядит так: Привет => здорова | здравствуйте первое слово ключ поиска в тексте, а после знака => синонимы скрипт должен выбирать выборочно любое слово после знака => Все! Если есть ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Добрый вечер, требуется выполнить правки на сайте с системой joomla, 1) Залить новый прайс лист. Причем необходимо поменять местами Наименование модели принтера и модели картриджа, т.к. в дальнейшем в корзине и заказе в качестве товара отображаются ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $147
Необходимо сверстать корпоративный сайт на битриксе. Пример, корпоративного сайта http://potolkivsem.com/ Цена 10 000 В рамках на Битрикс требуется: - адаптивная кроссбраузерная верстка на основе имеющихся psd-макетов - битрикс-программирование на основе стандартных компонентов (галерея, каталог, магазина нет) - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
В прикрепленном архиве будут файлы, которые нужно заменить на сайте. Это картинки в нормальном разрешении для открытия в модальных окнах. в проектах, картинки с подписями, Спальня, прихожая, кухня и т.д. должны тоже открываться в модальном окне. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Добрый день, нужно доработать парсер или что то изменить. Соответственно выкачать данные. прилагаю файл с заданием и архив с парсером. ПАРСЕР ПРОВЕРИТЬ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ и ВЫКАЧАТЬ ДАННЫЕ С САЙТА! Оплата по факту предоставления файла! ссылка на парсер: https://yadi.sk/d/ubiRbKm9dREnuВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Вот пример калькулятора услуг http://zabot-net.ru/calculation/ Необходимо сделать такой же для сайта на Wordpress. С возможностью редактирования конечно. Сроки и стоимость указывайте в предложении.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад