Сделать "ночные скидки" на категории товаров. Opencart

- Нужно сделать что-бы в определённое время у товаров отображалась цена со скидкой (и перечёркнутая цена).

Плюс Html банер, что ночью действует скидка.

- Должна быть возможность отображения html банера в определённых категориях. В другое время на его месте находится дневной html банер акции.

- Действие ночной скидки должно быть возможно задавать на определённые категории товаров.

- Скидку можно устанавливать произвольную в %. Время можно задавать произвольное.

- Можно поставить html счётчик что до конца акции осталось. (Счётчик на сайте есть).

Напишите цену и время реализации.