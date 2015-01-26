Создать и настроить сайт по указанному дизайну

Веб-программированиеЗавершен10 заявок136 просмотров
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Есть дизайн сайта который надо установить и настроить под указанный функционал, развернуть и все настроить. Подключить поисковые системы к сайту и оптимизировать страницы сайта. Перенести все на хостинг и настроить. Все остальные доработки по ТЗ в процессе общения и разработки сайта

9 лет назад
generalproject
Игорь 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Webpazl
Юрий 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$200
14 дней
Хороший исполнитель, все сделал, что было указано по сайту
Четко поставленная зада и все время на связи, хороший заказчик с которым приятно работать