Создать и настроить сайт по указанному дизайну

Есть дизайн сайта который надо установить и настроить под указанный функционал, развернуть и все настроить. Подключить поисковые системы к сайту и оптимизировать страницы сайта. Перенести все на хостинг и настроить. Все остальные доработки по ТЗ в процессе общения и разработки сайта