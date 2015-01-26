Создать и настроить сайт по указанному дизайну

Вот пример калькулятора услуг http://zabot-net.ru/calculation/ Необходимо сделать такой же для сайта на Wordpress. С возможностью редактирования конечно. Сроки и стоимость указывайте в предложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн сайта который надо установить и настроить под указанный функционал, развернуть и все настроить. Подключить поисковые системы к сайту и оптимизировать страницы сайта. Перенести все на хостинг и настроить. Все остальные доработки по ТЗ в процессе общения и разработки сайта
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