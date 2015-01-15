Нужно сделать ОВЕРРОЛЛ

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка122 просмотра
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Нужно слелать ОВЕРРОЛЛ поверх кода моего плеера. Пример плееры в

код плеера. Чтоб я смог поставить ролик youtube и чтоб можно было пропустить ролик через определенное время.
9 лет назад
antonromanov
32 годаАвстралия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад