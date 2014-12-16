Сделать почту на opencart 1.5.4.1.1

Доработки в Landing Page, интеграция с CRM bitrix24.ru Задача 1: добавить ко всем формам на странице поле email (кроме 6 модалок, которые под первым экраном) – это отрисовано в PSD Задача 2: Сделать вторую страницу со ...
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Возможно после установки модуля быстрого заказа, перестала отправляться почта при регистрации аккаунта и оформлении заказа.
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