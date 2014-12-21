Скрипт постинга в Одноклассники

Веб-программированиеЗавершен4 заявки149 просмотров
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Нужно написать скрипт постинга в статус, ленту новостей и в группы на одноклассниках.

Реализация нужна через curl. Скрипт может быть написан либо на php, либо и на perl

9 лет назад
vasil32
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Vladimir_VV
Владимир 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$25
2 дня
Работа выполнена отлично и на высоком профессиональном уровне. Результатом доволен. Рекомендую Владимира как отличного исполнителя
Очень ответственный заказчик, подробно изложил задачу, даже не смотря на то, что у него отпала необходимость в продукте, о чем заблаговременно известил, все равно работу принял, и все оплатил. Рекомендую всем, и надеюсь на продолжение сотрудничества.
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