Скрипт постинга в Одноклассники

Очень ответственный заказчик, подробно изложил задачу, даже не смотря на то, что у него отпала необходимость в продукте, о чем заблаговременно известил, все равно работу принял, и все оплатил. Рекомендую всем, и надеюсь на продолжение сотрудничества.