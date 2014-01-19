Разработать синхронизацию по товарам между 1с ут 11.1 и Opencart Есть база товаров пока без картинок и описания в 1с Их нужно залить на сайт Opencart (сайт только установлен) далее что бы ...
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Магазин "Сантехника бытовая и инженерная" " Водопровод в данном магазине также можно получить качественные строительные услуги" визитка двух сторонняя... банер 260 х 130см расположение вертиальноеНаружная реклама45 заявокЗакрыт10 лет назад
Возможно после установки модуля быстрого заказа, перестала отправляться почта при регистрации аккаунта и оформлении заказа.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищу программиста для выполнения мелких задач по настройке ут 11.1 на данном этапе нужно организовать автозаказ товаров по поставщику на основании продаж1С-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Открытие магазина (отдела) хоз товаров и бытовой химии, в помещении в котором находится магазин сувениров игрушек и все для праздника. Требуется сделать. 1. рекламный банер-1,1х2,6 (вертикально 2,6 высота) ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Готов платить 4000р в месяц. На какой выполненный объем работ я могу рассчитывать? Раскрутка "лендингов"Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется настроить, наладить процессы в 1с связанных с закупкой и реализацией товаров, выгрузка и обработка данных с кассы viki pos set retail 101С-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется восстановить старый сайт на joomla... есть несколько резервных копий, базы данных в формате sql, возможно прийдется восстанавливать доступ к сайту.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Без всяких изысканий и сверх требований но по тематике (к примеру скопировали картинку вставили свой текст) нужно создать 5 банеров акций для слайдера на главную страницу http://delicioso.ru/ тематика натуральная косметика ...Баннеры10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать парсер крупного гипермаркета все 1 к 1 да и по возможности нужна глобальная замена ватермарков --------------- Сайт афишировать не буду но формат примерно такой http://phmarket.com.ua/ ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Сделать сайт типа http://samuray.mxshops.ru/Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
В связи с открытием новых отделов магазина! Требуется сделать флаер для распространения на улице, для привлечения новых покупателей. на флаере учесть: Флаер размером с банкноту яркие цвета отображение ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $2500
Нужно сделать дизайн проект 2х этажной квартиры с проработкой узлов, выбором материалов, устройством инженерных систем и местами разработкой ппр Исполнитель желательно из спб тк потребуется авторский надзор! Но ...Архитектура зданий7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется сделать или достать 21 иконку для категорий строительных товаров! без особых заморочек! а также сделать простенький минимал лого. подробности в лсЛоготипы и Знаки21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется доделать сайт nllh.ru согласно ТЗ!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется бухучет в области строительных услуг и продажи строительных материаловБухгалтерские услуги3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Срочно требуется Веб мастер для управления проектом nllh.ru , и развития (возможна реорганизация) интернет магазина http://magazin.nllh.ru/ Работа в команде. Основные обязанности Работа в паре с SEO ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад