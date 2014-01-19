workset

Илья workset

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Дизайн флаера, наружной рекламы, банеров.
Ясно поставленная задача, хорошее и четкое взаимодействие, своевременная оплата. Благодарю и надеюсь на продолжение сотрудничества
Всё выполнено профессионально и качественно, без лишних вопросов. Однозначно рекомендую! Александру, спасибо!
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marcus_the
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Настройка работы 1с ут+ set retail 10
Отличный заказчик! Прежде чем обратиться к программисту Илья уже сам перепробовал все что мог, как пользователь , а потому общение происходит сразу по-делу. Приятно решать вопрос не в духе "что-то не работает" а с конкретным указанием что, в каком месте и при каких ситуациях. Оплата молниеносная и по отличному курсу!
Спасибо, Александру! Работу делает быстро и качественно, рекомендую!
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kgtu5
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
6 баллов
11 лет назад
Требуется востановить сайт на joomla
JoomlaSQL
рекомендую
Спасибо Юрию! С задачей справился отлично. Быстро и качественно... буду еще обращаться!
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DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
9 баллов
11 лет назад
Дизайн флаера
Заказчик есть заказчик)
Все норм сделано для среднего уровня. Правда не с первого раза, но все пожелания были учтены. Заслуживает доверия.
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