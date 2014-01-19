Отличный заказчик! Прежде чем обратиться к программисту Илья уже сам перепробовал все что мог, как пользователь , а потому общение происходит сразу по-делу. Приятно решать вопрос не в духе "что-то не работает" а с конкретным указанием что, в каком месте и при каких ситуациях. Оплата молниеносная и по отличному курсу!