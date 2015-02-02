Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Joomla
Странно оставлять отзыв более чем через три года после выполнения заказа, но раз уж того требует система, то негативных впечатлений работа с исполнителем не оставила.
Ответный отзыв
good
$10
10 баллов
10 лет назад
ApacheCentOSDrupalMySQL
Все норм, решили проблему
$10
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Задача быстро определена и решена профессионально. Спасибо
$10
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Ответственный исполнитель. Рекомендую.
$10
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель. Если сказал что сделает, то точно сделает. Для некоторых моих задач незаменим.
Ответный отзыв
рекомендую, правильно поставленные задачи, быстрая оплата
Веб-программирование
27 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
19 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системное администрирование
8 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Машиностроение
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга