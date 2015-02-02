kgtu5

Смирнов kgtu5

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
помогу с сайтом, удалю вирусы, настрою впс

отзывы ТУТ﻿ и ТАМ

Отзывы заказчиков

ab02
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Поправить работу сайта на Joomla 1.5.25
Joomla
Странно оставлять отзыв более чем через три года после выполнения заказа, но раз уж того требует система, то негативных впечатлений работа с исполнителем не оставила.
good
Ответный отзыв
Alexxpro
Алексей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Время от времени падает MySQL и Apache
ApacheCentOSDrupalMySQL
Все норм, решили проблему
рекомендую
Ответный отзыв
mclif
Аллан 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Устранить глюк WordPress
WordPress
Задача быстро определена и решена профессионально. Спасибо
рекомендую
Ответный отзыв
LadeAngel
42 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Обновление Joomla 1.5.8 до 3.2
Joomla
Ответственный исполнитель. Рекомендую.
рекомендую
Ответный отзыв
DmitriyN
46 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужно обновить CMS NetCat 4.7 до 5.4
Отличный исполнитель. Если сказал что сделает, то точно сделает. Для некоторых моих задач незаменим.
рекомендую, правильно поставленные задачи, быстрая оплата
Ответный отзыв
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Веб-программирование
27 отзывов
от $10
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Системы управления (CMS)
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Системное администрирование
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от $10
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Тестирование сайтов
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Системное программирование
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