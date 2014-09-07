Полная визуализация и брендирование с трех сторон автомобиля (правый и левый борт, крышка багажника). Без предоплаты,утверждаем оплачиваем вы исходники.
Дизайн флаера, наружной рекламы, банеров.
Открытие магазина (отдела) хоз товаров и бытовой химии, в помещении в котором находится магазин сувениров игрушек и все для праздника.
Требуется сделать.
1. рекламный банер-1,1х2,6 (вертикально 2,6 высота) - с отображением тематики хозтоваров, бытовой химии,все для дома и дачи, садовые фигуры
2. рекламный банер-1,1х2,6 (вертикально 2,6 высота) - с отображением тематики сувениры, подарки, приколы, игрушки для детей и взрослых, все для проведения праздников, день рождения, юбилей, свадьба, гелиевые шарики, бижутерия, часы, очки
3.рекламный флаер - "открылся новый магазин хоз товаров"
таблички указатели в торговый зал 0,2х0,8 - нужно сделать красивый макет фон, подобрать шрифт, стрелочку)))
4.возможно сделать дизайн привлекательных ценников на стелажи размер 7см х 4 см
фасады и фото зала вышлю в продолжении разговора
Выбранный исполнитель
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