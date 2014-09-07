Дизайн флаера, наружной рекламы, банеров.

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен22 заявки224 просмотра

Открытие магазина (отдела) хоз товаров и бытовой химии, в помещении в котором находится магазин сувениров игрушек и все для праздника.

Требуется сделать.

1. рекламный банер-1,1х2,6 (вертикально 2,6 высота) - с отображением тематики хозтоваров, бытовой химии,все для дома и дачи, садовые фигуры

2. рекламный банер-1,1х2,6 (вертикально 2,6 высота) - с отображением тематики сувениры, подарки, приколы, игрушки для детей и взрослых, все для проведения праздников, день рождения, юбилей, свадьба, гелиевые шарики, бижутерия, часы, очки

3.рекламный флаер - "открылся новый магазин хоз товаров"

таблички указатели в торговый зал 0,2х0,8 - нужно сделать красивый макет фон, подобрать шрифт, стрелочку)))

4.возможно сделать дизайн привлекательных ценников на стелажи размер 7см х 4 см

фасады и фото зала вышлю в продолжении разговора

11 лет назад
workset
Илья 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$80
2 дня
Всё выполнено профессионально и качественно, без лишних вопросов. Однозначно рекомендую! Александру, спасибо!
Ясно поставленная задача, хорошее и четкое взаимодействие, своевременная оплата. Благодарю и надеюсь на продолжение сотрудничества

Заявки фрилансеров

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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