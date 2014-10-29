Здравствуйте, фрилансеры! Нужен простой макет 1,1 м на 1,8 м для стенда заголовок, логотип, карта , контакты карта с гугла что-бы была по контурах Кто рисовал или кто ...
Дизайн автомобиля
Полная визуализация и брендирование с трех сторон автомобиля
(правый и левый борт, крышка багажника).
Без предоплаты,утверждаем оплачиваем вы исходники.
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