Раньше у нас был синий стиль, потом поменялся. Но паучка мы долго не меняли, он нам нравился. Вот такой был паучек https://farm3.staticflickr.com/2936/14741431255_3fca994f35_o.jpg Надо нарисовать нового, уже в новом стиле http://jnetwork.kz/ Там ...
Оклейка для бытовки (текст)
Нужно оклеить борт вагончика рекламой.
Наш логотип (разработан) + текст, подобранный в размер удобочитаемым шрифтом.
Задание простое, от исполнителя требуется скомпилировать фон, с нашим лого, и нашим текстом.
Потребуется накидать несколько вариантов для выбора.
Цену назначайте, исходя из вышеприведенной информации.
В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В тендере пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.
Оплата будет произведена в ЯндексДеньгах или WMR (WebMoney). Другие валюты по согласованию.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наружная реклама7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $60
Сделать дизайн киоска фаст-фуда (сэндвичи, кофе и т.п.). Сделать нужно быстро! срок до завтра, нужно показать какой-то результат, потом доработка выбранного результата, или правки. 2 варианта. Приоритет для ...Наружная реклама5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна яркая интересная афиша. Без портфолио не рассматриваю! Информация в прикрепленных файлах. Важно! Предусмотреть добавление еще нескольких логотипов партнеров. Оперативная связь в скайпе.Наружная реклама9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо придумать и нарисовать композицию из 6 наклеек размером Ш74.5 В38 (5-я наклейка уже на 1.5 см) сантиметров в векторе под нанесение их на мебель. Вот фото помещения http://uploads.ru/o4Tyn.jpg . Внизу белые квадраты. Это ...Завершен11 лет назад
- $9
Нужно срисовать макет с фотографии для изготовления стенда. Размер стенда 75Х86см.Наружная реклама4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо на основе готового логотипа прорисовать шапку стенда. Задание крайне простое. Необходимо взять логотип (предоставляем готовый) и совместить его со шрифтом, сделав при этом несколько вариантов, и предоставив нам на согласование. ...Завершен11 лет назад
Текст объявления такой Семейный клуб объявляет набор на новый учебный год Развивающие занятия (с 10 мес до 6ти лет) Английский язык (с 4х лет) Подготовка к ...Завершен11 лет назад
Необходимо нарисовать (с эскиза) картинку вывески цветочного магазина для дальнейшей её печати.Закрыт11 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн визитки (лучше несколько вариантов). С одной стороны информация, с другой стороны контакты. Дизайн должен быть похож на сайт: http://www.r-sauna.ru/ необходимые материалы предоставлю. Жду примеров ...Завершен11 лет назад