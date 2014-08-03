Оклейка для бытовки (текст)

Нужно оклеить борт вагончика рекламой.

Наш логотип (разработан) + текст, подобранный в размер удобочитаемым шрифтом.

Задание простое, от исполнителя требуется скомпилировать фон, с нашим лого, и нашим текстом.

Потребуется накидать несколько вариантов для выбора.

Цену назначайте, исходя из вышеприведенной информации.

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В тендере пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.

Оплата будет произведена в ЯндексДеньгах или WMR (WebMoney). Другие валюты по согласованию.