Дизайн паучка

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Закрыт7 заявок176 просмотров

Раньше у нас был синий стиль, потом поменялся.

Но паучка мы долго не меняли, он нам нравился.

Вот такой был паучек https://farm3.staticflickr.com/2936/14741431255_3fca994f35_o.jpg

Надо нарисовать нового, уже в новом стиле http://jnetwork.kz/ Там у нас разные фигурки на каждой странице. Надо в таком же стиле нарисовать динозавра.

Пишите цены и сроки

11 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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