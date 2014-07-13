Дизайн паучка

Раньше у нас был синий стиль, потом поменялся.

Но паучка мы долго не меняли, он нам нравился.

Вот такой был паучек https://farm3.staticflickr.com/2936/14741431255_3fca994f35_o.jpg

Надо нарисовать нового, уже в новом стиле http://jnetwork.kz/ Там у нас разные фигурки на каждой странице. Надо в таком же стиле нарисовать динозавра.

Пишите цены и сроки