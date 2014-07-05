Сделать афишу сегодня!

Необходимо оформить roll up, размер 1,5x2 метра, (вертикальный), печататься будет на глянцевой бумаге. Стенд будет установлен рядом с ресепшеном, чтобы клиенты, приходящие в дни проведения акции, обращали на него внимания (большинство из них уже ...