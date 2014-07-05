Необходимо придумать и нарисовать композицию из 6 наклеек размером Ш74.5 В38 (5-я наклейка уже на 1.5 см) сантиметров в векторе под нанесение их на мебель. Вот фото помещения http://uploads.ru/o4Tyn.jpg . Внизу белые квадраты. Это ...
Сделать афишу сегодня!
Нужна яркая интересная афиша. Без портфолио не рассматриваю!
Информация в прикрепленных файлах.
Важно! Предусмотреть добавление еще нескольких логотипов партнеров.
Оперативная связь в скайпе.
Заявки фрилансеров
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