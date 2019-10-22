Потрібно повернути на сайт (після переносу на хостінгу з одного акк на інший) стікери на фото товарів: хіт, новинка, акція. Не відображаються, хоча файли стікерів є. CMS - Image Shop
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Монтаж свадебного фильма по шаблону. В общем по итогу около 2 часов готового видео. Желательно человек в Днепре, чтобы на флешке передать исходники.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт2 года назад
Для телеграм-канала. Функции бота - принимать отзывы о товарах для публикации в канале 1. Приветствие 2. Предложить выбрать категорию (из заданных рубрик) 3. Предложить выбрать название производителя 4. Предложить написать текст (отзыв) о товаре. 5. Опубликовать отзыв в канале в формате #название ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать: 1. всплывающее окно с формой контактов 2. 2 формы контактов на страницах 3. Кнопки социальных сетей "поделиться" на страницахСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно смонтировать музыкальный клип из исходников. Фрагменты исходников и трека fex.net/ru/s/k91cplr Стиль видео, который хочется получить https://www.youtube.com/watch?v=VEcAAUEQ6rsВидеомонтаж35 заявокЗакрыт3 года назад
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Требуется ответственный оптимизатор с опытом работы не менее 2 лет. Ноунеймы без отзывов не пишите. Тематика - аренды недвижимости. Минимальный срок сотрудничества - 3 месяца, в течение которых нужно показать первые результаты.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт3 года назад
Ролик до 5 минут Пример по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=scnYJ8ylF1IВидеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен скрипт для автоматического получения следующей информации по аккаунту (нескольким по очереди) - список подписчиков (логин, город или хотя бы страна, возраст, кол-во постов) - список подписок (логин, город или хотя бы страна, возраст, кол-во постов)Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно отладить Visual Composer в WordPress. Да и вообще нужен спец по WordPress. Проектов много. Регулярно будет работа. Поэтому важны кроме компетенции, адекватность и хорошая коммуникация. Ситуация такая: Есть страница например https://www.talantam.com/organizaciya-meropriyatiy/ Она была отредактирована, то есть обновили контент (фото, ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт на вордпресс. Гугл нашел подозрительные ссылки на сайте и блокирует рекламу на наш сайт. Антивирусами ничего не нашли. Письмо от гугла прикрепляюСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
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Нужно из исходников сделать свадебный клип под музыку на 3-3,5 минуты. Предпочтение тем, у кого есть подобный опыт.Видеомонтаж49 заявокЗакрыт4 года назад
Непонятно по какой причине лег сайт key.in.ua В техподдержке хостинга сказали, что в логах ошибок сайта есть записи вида: mod_fcgid: can't apply process slot for /home/rodnik/.system/fcgi/php-fcgi.www.key.in.ua эти ошибки могут означать, что сайт использовал все выделенные ему процессы и не ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
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Один человек начал работу над проектом, но не закончил. Вынужден искать нового специалиста. http://v93961t7.beget.tech ТЗ прикрепил. Есть архив сайта и бд. Нужно развернуть на тестовом домене. Доделать все по ТЗ (выделено красным) и перенести на основной домен. Оперативная связь по ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
14 страниц текста в ворде Пример текста: Електродвигун 12 з'єднаний пружною пластинчастоїмуфтою з маховиком 13. В якості тягового редуктора використаний редуктор тепловозу ТГМ-23, зручний щодо компоновки стенду. Вимірювання сили зчеплення здійснювалося задопомогою чотирьох тензометричних динамометрів, встановлених в зазорах ...Переводы16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать качественное сведение песни. Присылайте кусочек песни с примером обработки. Материалы здесь: https://drive.google.com/open?id=0B_eEdIWV-IPlcVVkemh6eUFnM3M связь удобнее по скайпу Если понравится, будем делать 10 песен.Аудиомонтаж16 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт rodnik.in.ua. ImageCMS Такое ТЗ 1. Улучшить скорость загрузки (в том числе сжатие картинок) 2. Заменить тег H1 в блоке "Фильтр товаров" 3. Сделать отдельный блок "Рекомендуемые товары" на странице оформления заказа. Товары должны выставляться вручную. 4. Сделать пролистывание фотографий ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно улучшить скорость загрузки сайта Rodnik.in.ua Движок ImageCMSВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Нужна корректная и удобная мобильная версия сайта Rodnik.in.ua. Оперативная связь в скайпе или ВК.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт rodnik.in.ua. Оперативная связь в скайпе.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад