dva81

Виктор dva81

 
42 годаУкраина/Днепр
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Рекламные и маркетинговые услуги.

viber, telegram - 380982368398

https://www.facebook.com/viktor.demyanenko.5

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Cтікери в інтернет магазині

    Потрібно повернути на сайт (після переносу на хостінгу з одного акк на інший) стікери на фото товарів: хіт, новинка, акція. Не відображаються, хоча файли стікерів є.  CMS - Image Shop

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Монтаж видео

    $40

    Монтаж свадебного фильма по шаблону. В общем по итогу около 2 часов готового видео. Желательно человек в Днепре, чтобы на флешке передать исходники.

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать телеграм-бот

    Для телеграм-канала. Функции бота - принимать отзывы о товарах для публикации в канале 1. Приветствие 2. Предложить выбрать категорию (из заданных рубрик) 3. Предложить выбрать название производителя 4. Предложить написать текст (отзыв) о товаре. 5. Опубликовать отзыв в канале в формате #название ...

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж клипа

    Нужно смонтировать музыкальный клип из исходников. Фрагменты исходников и трека fex.net/ru/s/k91cplr Стиль видео, который хочется получить https://www.youtube.com/watch?v=VEcAAUEQ6rs

    Видеомонтаж35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO-оптимизация сайта

    $175

    Требуется ответственный оптимизатор с опытом работы не менее 2 лет. Ноунеймы без отзывов не пишите. Тематика - аренды недвижимости. Минимальный срок сотрудничества - 3 месяца, в течение которых нужно показать первые результаты.

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт для аналитики Инстаграм-аккаунтов

    Нужен скрипт для автоматического получения следующей информации по аккаунту (нескольким по очереди) - список подписчиков (логин, город или хотя бы страна, возраст, кол-во постов) - список подписок (логин, город или хотя бы страна, возраст, кол-во постов)

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Visual Composer (WordPress)

    Нужно отладить Visual Composer в WordPress. Да и вообще нужен спец по WordPress. Проектов много. Регулярно будет работа. Поэтому важны кроме компетенции, адекватность и хорошая коммуникация. Ситуация такая: Есть страница например https://www.talantam.com/organizaciya-meropriyatiy/ Она была отредактирована, то есть обновили контент (фото, ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Монтаж видео

    $25

    Нужно из исходников сделать свадебный клип под музыку на 3-3,5 минуты. Предпочтение тем, у кого есть подобный опыт.

    Видеомонтаж49 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Восстановить работоспособность сайта (DLE)

    Непонятно по какой причине лег сайт key.in.ua В техподдержке хостинга сказали, что  в логах ошибок сайта есть записи вида: mod_fcgid: can't apply process slot for /home/rodnik/.system/fcgi/php-fcgi.www.key.in.ua эти ошибки могут означать, что сайт использовал все выделенные ему процессы и не ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сайт на Wordpress

    $40

    Один человек начал работу над проектом, но не закончил. Вынужден искать нового специалиста. http://v93961t7.beget.tech ТЗ прикрепил. Есть архив сайта и бд. Нужно развернуть на тестовом домене. Доделать все по ТЗ (выделено красным) и перенести на основной домен. Оперативная связь по ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Технический перевод с укр на англ

    14 страниц текста в ворде Пример текста: Електродвигун 12 з'єднаний пружною пластинчастоїмуфтою з маховиком 13. В якості тягового редуктора використаний редуктор тепловозу ТГМ-23, зручний щодо компоновки стенду. Вимірювання сили зчеплення здійснювалося задопомогою чотирьох тензометричних динамометрів, встановлених в зазорах ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сведение песни

    Нужно сделать качественное сведение песни. Присылайте кусочек песни с примером обработки. Материалы здесь: https://drive.google.com/open?id=0B_eEdIWV-IPlcVVkemh6eUFnM3M связь удобнее по скайпу Если понравится, будем делать 10 песен.

    Аудиомонтаж16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Улучшить интернет-магазин

    Сайт rodnik.in.ua. ImageCMS Такое ТЗ 1. Улучшить скорость загрузки (в том числе сжатие картинок) 2. Заменить тег H1 в блоке "Фильтр товаров" 3. Сделать отдельный блок "Рекомендуемые товары" на странице оформления заказа. Товары должны выставляться вручную. 4. Сделать пролистывание фотографий ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
DominosZ
Костя 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
$14
6 баллов
3 года назад
Монтаж свадебного клипа
Работа оплачена
работа сделана в срок
Ответный отзыв
Sizam4ik
42 годаПольша
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
4 года назад
Убрать вредные ссылки на сайте (WP)
Задача оказалась не тривиальной и от этого ещё более интересной. Спасибо за проект! Рад был помочь.
Работа принята! Результ порадовал. Алек отличный профи!
Ответный отзыв
fudeglan
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$24
10 баллов
4 года назад
Восстановить работоспособность сайта (DLE)
Отличный заказчик. Адекватное и понятное ТЗ. Оплата в срок. Рекомендую.
Работа сделана - результат есть. Рекомендую Фархода.
Ответный отзыв
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
6 лет назад
ImageShop. Наклейка на картинку товара
Ясное и детальное описание задачи, внимание к деталям, частое присутствие на связи и своевременная оплата работы оставили только положительные впечатления от работы с Виктором. Рекомендую.
Работа выполнена качественно! Рекомендую Дениса!
Ответный отзыв
sergey89d
Сергей 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$55
8 баллов
6 лет назад
Сайт на DLE
Адекватный заказчик. Своевременная оплата, понятные задания в ТЗ. Рекомендую!
Отличный исполнитель. Качественно сделал свою работу. С коммуникацией никаких проблем.
Ответный отзыв