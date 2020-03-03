Visual Composer (WordPress)

Необходимо интегрировать верстку на cms. Бюджет, сроки и cms укажите в заявке. Примеры свёрстанных страниц: [url=http://masterkonditer.com/]http://masterkonditer.com/ http://masterkonditer.com/catalog.html[/url] [url=http://masterkonditer.com/product.html]http://masterkonditer.com/product.html[/url] [url=http://masterkonditer.com/basket.html]http://masterkonditer.com/basket.html[/url]
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Нужно отладить Visual Composer в WordPress.
Да и вообще нужен спец по WordPress. Проектов много. Регулярно будет работа. Поэтому важны кроме компетенции, адекватность и хорошая коммуникация.
Ситуация такая:
Есть страница например
https://www.talantam.com/organizaciya-meropriyatiy/
Она была отредактирована, то есть обновили контент (фото, тексты). Сохранили. На сайте видим с новым контентом.
НО! если зайти в админку редактор Visual Composer на этой странице мы увидим предыдущую версию страницы со старым контентом. И если изменить хоть одну букву, то и на сайте все сброситься до предыдущей версии (точнее, до определенной версии, которая постоянна).
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