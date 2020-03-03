Visual Composer (WordPress)

Нужно отладить Visual Composer в WordPress.

Да и вообще нужен спец по WordPress. Проектов много. Регулярно будет работа. Поэтому важны кроме компетенции, адекватность и хорошая коммуникация.

Ситуация такая:

Есть страница например

https://www.talantam.com/organizaciya-meropriyatiy/

Она была отредактирована, то есть обновили контент (фото, тексты). Сохранили. На сайте видим с новым контентом.

НО! если зайти в админку редактор Visual Composer на этой странице мы увидим предыдущую версию страницы со старым контентом. И если изменить хоть одну букву, то и на сайте все сброситься до предыдущей версии (точнее, до определенной версии, которая постоянна).