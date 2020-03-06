Исправить работу корзины

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки221 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

 DRUPAL 7 

На сайте самописная корзина, которая сошла с ума. Нужен специалист который приручит ее.   

4 года назад
new-neuron
Дмитрий 
39 летИндонезия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
SYuri
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад
4 года назад
$25
1 день
Юрий понял проблему с полу слова. Неожиданно быстро решил вопрос. Я ожидала что будет дольше и дороже. Рекомендую. Буду обращаться по CMS Drupal только к нему.
Рад сотрудничеству с Ириной! Все четко, всегда на связи, моментальная оплата! Весьма рекомендую !!!