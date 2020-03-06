Исправить работу корзины

Необходимо интегрировать верстку на cms. Бюджет, сроки и cms укажите в заявке. Примеры свёрстанных страниц: [url=http://masterkonditer.com/]http://masterkonditer.com/ http://masterkonditer.com/catalog.html[/url] [url=http://masterkonditer.com/product.html]http://masterkonditer.com/product.html[/url] [url=http://masterkonditer.com/basket.html]http://masterkonditer.com/basket.html[/url]
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DRUPAL 7
На сайте самописная корзина, которая сошла с ума. Нужен специалист который приручит ее.
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