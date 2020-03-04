Восстановление сайта с вебархива

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки211 просмотров
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Нужно создать на WP одностраничный сайт и залить на хостинг. во время смены хостинга база пропала, есть в вебархиве [url=http://web.archive.org/web/20190616125414/http://web.archive.org/ [url=https://timberbiofuels.com/https://timberbiofuels.com/ и добавить язык (текст есть)

4 года назад
trehuben
Юра 
22 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
HeSh
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$15
2 дня
WMZ
быстро, качественно, отличная цена, рекомендую!
Всё отлично, рекомендую! Продолжаем сотрудничать
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