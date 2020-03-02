Требуется специалист по Joomla Virtuelmart

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка152 просмотра
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Добрый день, есть сайт на Joomla, нужно доработать каталог. 

В каталоге нужно сделать боковое меню, как на сайте примере  https://www.morendi.ru/categories/chip-tiuning 

(фото1)

А также сделать вместо товаров бренды, также, как на сайте примере. (фото2)

Joomla
4 года назад
vera_kiperman
Вера 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
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