Сделать правки на сайте на Неткате

Здравствуйте, интересует верстка сайта и установка на WP, хотел обсудить стоимость, сроки и возможности.[list][*]Сейчас есть сайт-лендинг на самописной админкеpisarev-avto.ru , все функции там сейчас практически есть, но я хочу переделать сайт на многостраничный, перенести на wp[*]Отправка заявок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Сайт magarifrt.ru . Раньше сайт был на двух языках. Выключили один язык, но осталась проблема:
http://kukmor-medrese.magarifrt.ru/
Почему то там все на татарском, и верхнего меню не видно.
верхнее меню как на http://almet-medrese.magarifrt.ru/ должно быть и все на русском должно быть
В других поддоменах такой проблемы нет, думаю, просто где то настройки подправить нужно, работа на несколько минут
Постоплата 1000 руб
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