Сделать правки на сайте на Неткате

Добрый день

Сайт magarifrt.ru . Раньше сайт был на двух языках. Выключили один язык, но осталась проблема:

http://kukmor-medrese.magarifrt.ru/

Почему то там все на татарском, и верхнего меню не видно.

верхнее меню как на http://almet-medrese.magarifrt.ru/ должно быть и все на русском должно быть

В других поддоменах такой проблемы нет, думаю, просто где то настройки подправить нужно, работа на несколько минут

Постоплата 1000 руб