Создать шаблон с верстки. Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок246 просмотров
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Приветствую.

Интересует создание шаблона Joomla 3.9.15 с верстки:

http://testimwork4.maxseemtemplate.s-host.net/

Один в один не ожидается (блоки могут выглядеть иначе).

Приветствуется внедрение функционала (пишите, во что сколько обойдется).

К рассмотрению принимаются только окончательные заявки с определенным бюджетом. Остальные, без конкретики, сразу отклоняю.

Примите к сведенью, проект благотворительный, достаточного бюджетирования нет, не стоит оставлять неразумные бюджеты за шаблон, +функциональность

Joomla
4 года назад
ActionTime
Андрей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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