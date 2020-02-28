Создать шаблон с верстки. Joomla

Приветствую.

Интересует создание шаблона Joomla 3.9.15 с верстки:

http://testimwork4.maxseemtemplate.s-host.net/

Один в один не ожидается (блоки могут выглядеть иначе).

Приветствуется внедрение функционала (пишите, во что сколько обойдется).

К рассмотрению принимаются только окончательные заявки с определенным бюджетом. Остальные, без конкретики, сразу отклоняю.

Примите к сведенью, проект благотворительный, достаточного бюджетирования нет, не стоит оставлять неразумные бюджеты за шаблон, +функциональность