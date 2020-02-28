Привязка верстки из 7 уникальных страниц к CMS (Wordpress/modX/Joomla)

Системы управления (CMS)Закрыт15 заявок319 просмотров
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Необходимо натянуть верстку из 7 уникальных страниц к CMS (Wordpress/modX/Joomla) и подключить к Mysql. 

При успешном завершении проекта возможны повторные заказы

WordPressJoomlaMODX
4 года назад
picaso3d
30 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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