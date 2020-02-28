Натянуть шаблон на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки191 просмотр
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Нужно натянуть шаблон на сайт на Wordpress.

WordPress
4 года назад
annaton
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
IlliaHr
Илья 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$1
10 дней
Огромная благодарность Илье за отлично выполненную работу. Все было сделано качественно и в срок. Определенно буду обращаться и в дальнейшем по мере необходимости. Очень рекомендую!
Анна очень хороший заказчик,было четкое ТЗ, всегда на связи , вникала в процесс работы за счёт чего вовремя вносились все нужные правки. Очень приятно было работать и надеюсь в будущем будем ещё сотрудничать!
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