Починить админку Joomla 2.5

ТЗ по сайту [url=https://docs.google.com/document/d/1AW8u3ZuwXykTkuAf256SxukasaxxpwyesxsxL-gyd-s/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1AW8u3ZuwXykTkuAf256SxukasaxxpwyesxsxL-gyd-s/edit?usp=sharing[/url] Пожалуйста ознакомьтесь. Сроки очень поджимают. Часть работы нужно показать до понедельника. Закончить работу в течении след. недели. Нужен специалист, который действительно будет работать над проектом не отвлекаясь на другие. Каждый день будет на связи в ...