Интеграция MODx с системой IDENT

Необходимо интегрировать сайт на MODx revo с системой IDENT, dent-it.ru.

Интегрируется расписание врачей и заявки через форму.

Мануалы

Интеграция заявок: http://help.dent-it.ru/help/-integraczii-v-ident-onlajn-zapis

Интеграция расписания: http://help.dent-it.ru/help/etapy-vnedreniya-ident

Логика работы компонента

Загружать и выгружать данные IDENT может как через БД, так и через HTTP запросы.

Предпочтительным является реализация через БД.

IDENT сам делает запрос в БД, забирает заявки и постит интервалы работы врачей.

Что необходимо реализовать на сайте

Для расписания:

В БД необходимо создать дополнительную таблицу, в которые IDENT будет постить данные интервалов работы врачей.

На странице сайта с формой заявки, данные расписания забираем напрямую из новой таблицы.

На фронте активными делаем только те интервалы, которые есть в таблице для выбранного врача.

Для заявок с сайта:

IDENT сам периодически обращается к БД и забирает новые зачавки. Для этого должна быть возможность фильтровать таблицу по дате

В БД необходимо создать дополнительную таблицу, из которой будет забирать заявки.

Также необходимо доработать компонент formit для выгрузки данных в дополнительную таблицу.

Данную задачу необходимо оценить по стоимости и срокам