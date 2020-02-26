Доработка Webflow-based сайта

Ищем эксперта в Webflow, который поможет с несколькими нижеследующими задачами.

Требования:

- есть портфолио работ на WebFlow или отзывы о Webflow-based проектах (уже двое исполнителей не смогли справиться с нижеследующими задачами в силу отсутствия нужного опыта)

- вы из Украины

- оплата на карту Payoneer, карту украинского банка, или на счет ФОПа

Прошу в заявках хотя бы приблизительно сориентировать по стоимости работ и времени выполнения нижеследующих задач.

1. У нас есть лендинг https://ego-cms.com/centralreach. Он сделал как копия вот этого лендинга на ReadyMag: https://works.ego-cms.com/centralreach/ но в нем есть масса недоработок. Вот лишь те, о которых я знаю в мобильной версии:

1а. Лишний горизонтальный скролл в мобильной версии

1б. Вертикальный скролл работает где-то до первой трети, потом он как бы захлебывается и практически не работает.

1в. меню не работает

Необходимо довести до ума лендинг на основном сайте.

2. На нашем блоге https://ego-cms.com/blog у каждого блогпоста есть два параметра: категория и тег. По категориям можно навигировать на главной блога с помощью горизонтального меню вверху. Больше они нигде не видны. Теги указаны цветными плашками поверх картинок. Они также указаны вверху каждой страницы блогпоста. Но они некликабельны. Возник вопрос, можно ли их сделать кликабельными. По клику должна отображаться страница с URL вида https://ego-cms.com/blog/tag_name/ со списком блогпостов, имеющих этот тег, отсортированными по дате (самые свежие первыми).

3. У нас на сайте уже есть несколько форм для заполнения. В каждой форме есть поля, которые ранее имели одно название (типа Email 3, Name 4), потом другое, более осмысленное (типа Free Consultation Email). Если форма была заполнена, когда названия были старые, а потом заполнена, когда названия поменялись, то в результирующей базе заявок останутся все поля. Так в результирующей таблице заявок образовался беспорядок: то есть есть записи, заполненные в одной и той же форме, но заполнены они в разных столбиках. Это было бы нестрашно, но она просто велика в ширину и сложно разобраться, где куда человек приходил. Можно ли навести в ней порядок? Может быть, вы знаете, как ее редактировать. Заодно мы бы удалили липовые заявки тестировщиков. Сейчас в этой таблице не много заявок (пара сотен).