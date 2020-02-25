Joomla - обновление главной страницы

CMS Wordpress оптимизация сайта Есть сайт после разработки которого было выявлено что он начинает грузиться спустя 2.5 секунды. Нашли кусок кода который в functions.php увеличивает время перед началом загрузки сайта вот код wp_yf()->check_payments_schedule(); было определено что этот код отвечает ...