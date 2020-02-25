Joomla - обновление главной страницы

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок158 просмотров
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Добрый день!

Есть сайт:  tahodrive ru

Нужно переделать главную страницу, так как показано на картинке во вложении.

И что бы на мобильном то же, корректно отображалась главная страница.

Joomla
4 года назад
whoiam13
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад