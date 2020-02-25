Отдельная страница загрузки для DLE

$8
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки210 просмотров
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Здравствуйте. Нужно реализовать такой же принцип загрузки файлов, как на этих сайтах раздва. Отдельная страница с кнопкой загрузки, таймером, каунтом... Сама кнопка в виде leech ссылки на сторонний сервер с файлами.

4 года назад
himselfff
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад