CMS Wordpress оптимизация сайта

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

CMS Wordpress оптимизация сайта   Есть сайт после разработки которого было выявлено что он начинает грузиться спустя 2.5 секунды.

Нашли кусок кода который в functions.php увеличивает время перед началом

загрузки сайта вот код wp_yf()->check_payments_schedule();

было определено что этот код отвечает за возврат с платежной системы ответ на

Сайт об успешной оплате и обновляет баланс на сумму пополнения.

Программисты сделали это не верно хуком надо переделать что бы эта

Функция работала без нагрузки на сайт.

Так же найти еще пару таких проблем так как после документирования этого куска скорость по плагину

загрузки становится с 3 сек , 1.4 - очевидно есть еще что-то, что вешает

Сильно сайт.

Задачи:

1) переписать проблемные куски кода или оптимизировать (что бы они вообще не давали нагрузку, по поводу

платежной системы код которой дает нагрузку это digiseller.com есть документ подключение апи.)

2) настроить redis (написать инструкцию как нам это сделать на другом сервере)

3) настроить обычное плагин Ное кэширование наподобие Супер Кэша (если

просто включить оно кеширует баланс и т д надо сделать что бы

определённые данные не кешировал, быстрые настройки не работают)

Нужен человек который знает программирование на WordPress, а не просто умеет устанавливать плагины.

WordPress
4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад
  • Похожие заказы

  • Middle php symfony 4 разработчик

    [b]О проекте: [/b] - Товарный агрегатор (~5 млн товаров) с большим кол-вом типов страниц, каждый из которых содержит структурированные наборы данных и настраиваемые блоки; - внутренняя поисковая выдача, фильтрация реализованы elasticsearch. - Имеет обширный функционал админ-части для ...

    PHP
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсинг товаров с Яндекс Маркет в CMS Wordpress

    Ищем исполнителя, который проконсультирует и имеет опыт парсинга товаров с Яндекс Маркета. Задача спарсить товары определенных рубрик на сайт под управлением CMS Wordpress, в записи с заполнением произвольных полей.

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Ez Form Calculator на WordPress или аналогичный калькулятор

    Необходимо реализовать простой калькулятор с помощью плагина ez Form Calculator для WordPress или с помощью иного плагина - это не принципиально. Логика такая: есть список курсов - это продукты woocommerce.нужно чтобы они подтягивались в калькулятор вместе со стоимостью.После ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки сайта на wordpress

    Здравствуйте.  Ищу фрилансера для правок на сайте. Сайт на Wordpress (в основном правки по верстке).Для примера: сейчас таблицы сделаны картинкой, нужно их сделать кодом в этом же размере. Где-то чуть подвинуть, где-то чуть поправить. Хорошие знания ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Мелкие доработки сайта на Вордпресс

    $20

    Перенесли сайт на Вордпресс. Сейчас наводим порядок с СЕО и правим недочеты. 1. Нужно настроить передачу с форм на сайте заказов в CRM Битрикс 24. Ранее работала, но сломалась после редизайна. 2. Доработать форму заказа звонка и ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Поддержка ВП сайта

    Новая болванка, с установленной темой. Сайт voucher.party необходима доводка до ума и сопровождение. Исправление ошибок, добавление функционала и тд. Задача "на сегодня" изложена в приложенном ТЗ

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенос сайта на Tilda

    Необходимоперенести сайт [url=https://visaholiday.ru/]https://visaholiday.ru/[/url] на наш аккаунт на Тильду.   Перенестиследующие страницы: 1.      [url=https://visaholiday.ru/]https://visaholiday.ru/[/url] 2.      [url=https://visaholiday.ru/countries]https://visaholiday.ru/countries[/url] 3.      [url=https://visaholiday.ru/countries/austria.html]https://visaholiday.ru/countries/austria.html[/url] 4.      [url=https://visaholiday.ru/insurance]https://visaholiday.ru/insurance[/url] 5.      [url=https://visaholiday.ru/contacts]https://visaholiday.ru/contacts[/url]   Обсуждаем отличия текущего вида сайта отбудущего при переносе до взятия на работу.

    Tilda
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад