Перенос шаблона и дизайна сайта с битрикса на вордпресс

$117
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка176 просмотров
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Нужно перенести дизайн tuday.ru с битрикса на вордпресс

4 года назад
werewolph
Владимир 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bashkir86_del
Руслан 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
68 отзывов
4 года назад
$117
5 дней
WMZ
Строго в срок и точно как мне нужно было. Спасибо за быстрый перенос сайта с битрикса на вордпресс. Однозначно рекомендую.
Рекомендую!