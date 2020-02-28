Ищем исполнителя, который проконсультирует и имеет опыт парсинга товаров с Яндекс Маркета. Задача спарсить товары определенных рубрик на сайт под управлением CMS Wordpress, в записи с заполнением произвольных полей.
Перенос шаблона и дизайна сайта с битрикса на вордпресс
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Нужно перенести дизайн tuday.ru с битрикса на вордпресс
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