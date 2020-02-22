Довести до ума сайт на OPENCART PRO 2.3

Сайт работает https://kumdang-2.kz/ Куплен и установлен модуль Opncart pro. есть проблемы с отображением некоторых модулей.

1. Создать бэкап сайт и Базы данных перед началом работы.

2. Восстановить работу модуля отображающий статьи в верхнем меню. Пропало управление в админке.

3. Установлен модуль Simple, для создания упрощенной формы заказа, но он не работает. Его надо настроить до конца. Настроить надо так: Заказ принимается по 4 полям , имя, емайл, телефон и город. Все обязательные. Способ Доставки указывается только один, или вообще обойти этот пункт если получится. Пункт Оплаты пока не будет.

4. На странице контакты установить форму обратной связи с капчей от гугл , нужно только 3 поля: имя, телефон, емайл.

При установке и настройке, не сломать другие модули. В начале прошу все модули проверить и убедится что работают.