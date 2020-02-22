Довести до ума сайт на OPENCART PRO 2.3

Добрый день Злоумышленники убили 5 моих сайтов на Юкозе. Бэкапов нет. Вижу в админке, что есть материалы, статьи, новости. Убили только шаблоны, таблицы стилей и т.д. То есть сама БД, новости, статьи, текста сохранились. Но на сайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт работает https://kumdang-2.kz/ Куплен и установлен модуль Opncart pro. есть проблемы с отображением некоторых модулей.
1. Создать бэкап сайт и Базы данных перед началом работы.
2. Восстановить работу модуля отображающий статьи в верхнем меню. Пропало управление в админке.
3. Установлен модуль Simple, для создания упрощенной формы заказа, но он не работает. Его надо настроить до конца. Настроить надо так: Заказ принимается по 4 полям , имя, емайл, телефон и город. Все обязательные. Способ Доставки указывается только один, или вообще обойти этот пункт если получится. Пункт Оплаты пока не будет.
4. На странице контакты установить форму обратной связи с капчей от гугл , нужно только 3 поля: имя, телефон, емайл.
При установке и настройке, не сломать другие модули. В начале прошу все модули проверить и убедится что работают.
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