Восстановить сайт на движке Ukoz

Добрый день

Злоумышленники убили 5 моих сайтов на Юкозе. Бэкапов нет.

Вижу в админке, что есть материалы, статьи, новости. Убили только шаблоны, таблицы стилей и т.д. То есть сама БД, новости, статьи, текста сохранились. Но на сайте по сути ничего нормального не отображается.

То есть надо как-то опять прилепить шаблоны, стили и т.д.

Кто знаком с движком и понимает как решить проблему, помогите!