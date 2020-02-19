Приветствую! Есть сайт-новостник на движке битрикс [url=http://tuday.ru/]tuday.ru[/url], около 30 000 статей, нужно перевести его полностью на движок вордпресс. Предлагайте свои цены и сроки, проект срочный. Смотрите, по итогу: 1. Переезжаем с битрикса на wordpress 2. Контент (статьи) переносим полностью 3. ...
Перенести дизайн сайта с конструктора на Wordpress (тему Flatsome)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть сайт, созданный на платформе-конструкторе:
Верстку данного сайта (все изображения, тексты есть, ничего придумывать не надо) нужно перенести на тему Flatsome в Wordpress обязательно используя встроенный редактор.
Пожалуйста, пишите отклики только те, кто работал с редактором темы Flatsome и хорошо ее знает.
Напишите, пожалуйста:
1) Сроки;
2) Цену;
3) Примеры ваших работ на Flatsome
Спасибо!
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