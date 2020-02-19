Перенести дизайн сайта с конструктора на Wordpress (тему Flatsome)

Здравствуйте!

Есть сайт, созданный на платформе-конструкторе:

z6nfkntu.plp7.ru

Верстку данного сайта (все изображения, тексты есть, ничего придумывать не надо) нужно перенести на тему Flatsome в Wordpress обязательно используя встроенный редактор.

Пожалуйста, пишите отклики только те, кто работал с редактором темы Flatsome и хорошо ее знает.

Напишите, пожалуйста:

1) Сроки;

2) Цену;

3) Примеры ваших работ на Flatsome

Спасибо!