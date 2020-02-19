Wordpress - модернизация форм

Сайт на джумла, нужно перенести копию на другой хостинг. При переносе возникает 404 ошибка на всех страницах сайта. отвечайте только если вы хорошо знаете джумла и ее капризы
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Всем привет,
надо маску на ввод телефона, кепчу пусть даже самую простую, и согласие в виде чебокса -добавить на сайтах под вордпрессом, старт можно прямо сейчас, оплата : готов сразу оплатить результат - никаких промежуточных согласований - если вижу что работает то сразу плачу вебманями или киви. От меня дев или бекап + скринкаст с примерами и где оно должно быть, я ничего не забыл?
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