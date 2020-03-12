Перенос сайта на другой хостинг

Системы управления (CMS)Завершен15 заявок372 просмотра
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Сайт на джумла, нужно перенести копию на другой хостинг. 

При переносе возникает 404 ошибка на всех страницах сайта.

отвечайте только если вы хорошо знаете джумла и ее капризы

4 года назад
sorochan
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$10
1 день
WMZ
Все выполнено отлично, несмотря на сложности с сайтом исполнитель справился хорошо. Спасибо.
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