Правки в мобильную версию сайта WP

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки210 просмотров
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Сайт простой, собран на WP. На Astra + Elementor -  есть проблемы с отображением на мобильниках. Далее будут дополнительные задачи по другим проектам - в общем, если сработаемся, то это надолго.

4 года назад
dimabalaev
Дмитрий 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
valientino
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Все понравилось - достаточно быстро реализованы правки.
Хорошо поставил задачу. Удалось быстро ее решить благодаря слаженным действиям и четким критериям готовности