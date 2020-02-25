Правки в мобильную версию сайта WP

Приветствую! Нужно удалить битые ссылки их 730 шт., вот полный список https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K7vnCdoP0GEYBTOSX1SSxoODZOblZ7dY12CJ7mVJhFU/edit#gid=0 Плагин Broken Link Checker установлен, но ссылок не находит. Напишите пожалуйста в ответе каким способом будете решать задачу ?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт простой, собран на WP. На Astra + Elementor - есть проблемы с отображением на мобильниках. Далее будут дополнительные задачи по другим проектам - в общем, если сработаемся, то это надолго.
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