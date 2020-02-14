dimabalaev

Требуется выполнить HTML-верстку 8 страниц и 2 модальных окна. Необходима качественная реализация шаблонов с учетом современных стандартов верстки.
- $200HTML-верстка1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $200
Требуется выполнить HTML-верстку для сервиса доставки еды, включая 8 страниц и 2 модальных окна. Необходимо создать адаптивные и удобные для пользователей шаблоны.HTML-верстка11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется опытный SEO-копирайтер для написания около 40 текстов на сайте, посвященном оборудованию для шиномонтажа. Необходимы глубокие знания темы и высокий уровень владения русским языком.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо обработать 25 фотографий, вытравив фон и сохранив изображения в формате 1000x1000 пикселей на белом фоне. Требуется аккуратность и внимание к деталям.Обработка фотографий37 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно отверстать 8 страниц (HTML5, CSS3) + базовый адаптив.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужен специалист с опытом работы на CS CART. Нужно внести ряд корректировок. Также будет здорово, если вы имеете опыт работы с OpenCart, WordPress, Bitrix - у нас много проектов и нужен сознательный, адекватный и компетентный ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть интернет-магазин на OpenCart - необходимо провести ряд стилистических доработок.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть несколько багов на мобильной версии сайта, которые нужно поправить. Сайт - верстка самописка + воткнули поверх нее elementor. Баги небольшие, но нужно разбираться.HTML-верстка8 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт простой, собран на WP. На Astra + Elementor - есть проблемы с отображением на мобильниках. Далее будут дополнительные задачи по другим проектам - в общем, если сработаемся, то это надолго.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт работает на OpenCart - в меню не выводятся две категории товаров. Нужно поправить.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо интегрировать сайт на WooCommerce с 1С организации. Также внести небольшие правки в верстку.1С-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать на django небольшой интернет-магазин с ЛК (там будет по сути только история заказов) + интеграция с Я.Кассой Верстка естьИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть макеты дизайна в PSD. Необходимо заверстать и натянуть на WordPress + WooCommerce. После этого планируется этап интеграции с 1С .Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад