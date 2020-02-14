dimabalaev

Дмитрий dimabalaev

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$156
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$156
10 баллов
4 года назад
SEO копирайтинг
Рекомендую как заказчика, сотрудничество было приятным.
Все отлично, спасибо за работу.
Ответный отзыв
kost_enikov
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$115
10 баллов
4 года назад
Отверстать 8 страниц
HTML
Спасибо за сотрудничество! Всегда на связи, оплата моментальная! Рекомендую!
Все отлично - быстро, четко, качественно. Могу порекомендовать этого специалиста.
Ответный отзыв
Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Доработка сайта на OpenCart
Opencart
Большое спасибо за работу. Оплата моментально, всегда на связи. Готов к дальнейшему сотрудничеству, рекомендую!
Претензий не имею.
Ответный отзыв
valientino
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Правки в мобильную версию сайта WP
ElementorWordPress
Хорошо поставил задачу. Удалось быстро ее решить благодаря слаженным действиям и четким критериям готовности
Все понравилось - достаточно быстро реализованы правки.
Ответный отзыв
thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$400
9 баллов
5 лет назад
Разработка интернет-магазина на WooCommerce
WooCommerceWordPress
Хороший заказчик, оплата вовремя
У меня нет претензий по качеству оказанной услуги - проект сверстан и запрограммирован как оговорили. Дальнейшее сотрудничество, к сожалению, не вышло из-за несовместимости характеров.
Ответный отзыв